2

Дрэймонд Грин: «Интернет-эксперты хотели, чтобы Джимми сидел за спиной Хайсмита, а теперь чувака обменяли на пачку чипсов»

Игрок «Уорриорс» решил подколоть «интернет-экспертов» по поводу обмена Хайсмита.

Несколькими днями ранее «Майами» отправил Хэйвуда Хайсмита и пик второго раунда драфта-2032 в «Бруклин», получив защищенный пик второго раунда драфта-2026.

До перехода Джимми Батлера из «Хит» в «Уорриорс» существовало мнение, что Хайсмит должен был вытеснить Батлера из стартового состава «Майами» в последние месяцы его пребывания в команде. Дрэймонд Грин решил напомнить, что такая точка зрения была ошибочной.

«Вы, интернет-эксперты, хотели, чтобы Джимми сидел за спиной Хайсмита, а теперь чувака обменяли на пачку чипсов. Это жесть», – высказался Грин.

В прошлом сезоне Батлер сыграл 25 матчей за «Хит» (все в старте) и набирал в них в среднем 17 очков, 5,2 подбора и 4,8 передачи. 

Хайсмит принял участие в 74 играх (42 в старте), набирая в среднем 6,5 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
Джимми Батлер
Хэйвуд Хайсмит
Майами
Голден Стэйт
НБА
Дрэймонд Грин
