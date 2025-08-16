0

«Атланта» и Нфали Данте договорились о 2-летнем контракте на 4,5 млн долларов

«Атланта» согласовала условия контракта с Нфали Данте.

«Хоукс» договорились о двухлетнем соглашении на 4,5 миллиона долларов с ограниченно свободным агентом «Хьюстона» Нфали Данте (23 года, 213 см). У «Рокетс» есть право повторить предложение.

Центровой из Мали провел большую часть прошлого сезона в G-лиге, набирая 15,1 очка при 74,3% с игры, 9,8 подбора, 2,2 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
