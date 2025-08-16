«Атланта» и Нфали Данте договорились о 2-летнем контракте на 4,5 млн долларов
«Атланта» согласовала условия контракта с Нфали Данте.
«Хоукс» договорились о двухлетнем соглашении на 4,5 миллиона долларов с ограниченно свободным агентом «Хьюстона» Нфали Данте (23 года, 213 см). У «Рокетс» есть право повторить предложение.
Центровой из Мали провел большую часть прошлого сезона в G-лиге, набирая 15,1 очка при 74,3% с игры, 9,8 подбора, 2,2 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости