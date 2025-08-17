Кевин Дюрэнт: «Аналитика опорочила средний бросок, а люди читают ее, чтобы почувствовать себя лучше других»
Форвард «Хьюстона» считает, что баскетбольная аналитика «похоронила» средние.
В переписке в соцсети один из фанатов спросил Кевина Дюрэнта, почему средний бросок сегодня так недооценивают в НБА, несмотря на то, что сам Дюрэнт виртуозно им владеет.
«Потому что аналитика опорочила его, а люди читают ее, чтобы почувствовать себя лучше других», – ответил двукратный MVP финала.
В прошедшем сезоне Кевин Дюрэнт исполнил 286 бросков со средней дистанции, реализовав 53,1% из них. Для сравнения: MVP лиги Шэй Гилджес-Александер выбросил 348 средних, попав 50%.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости