Кевин Дюрэнт: «Аналитика опорочила средний бросок, а люди читают ее, чтобы почувствовать себя лучше других»

Форвард «Хьюстона» считает, что баскетбольная аналитика «похоронила» средние.

В переписке в соцсети один из фанатов спросил Кевина Дюрэнта , почему средний бросок сегодня так недооценивают в НБА , несмотря на то, что сам Дюрэнт виртуозно им владеет.

«Потому что аналитика опорочила его, а люди читают ее, чтобы почувствовать себя лучше других», – ответил двукратный MVP финала.

В прошедшем сезоне Кевин Дюрэнт исполнил 286 бросков со средней дистанции, реализовав 53,1% из них. Для сравнения: MVP лиги Шэй Гилджес-Александер выбросил 348 средних, попав 50%.