Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
Стивен Эй Смит объяснил, почему ставит Майкла Джордана выше Леброна Джеймса.
«Мы помним финальную серию «Хит» против «Мэверикс». Мы помним, как у Леброна не шла игра в четвертой четверти четыре матча подряд. Мы помним, как Джейсон Терри и Хосе Хуан Бареа опекали его, и он ничего не мог с этим поделать.
Это не мешает тебе быть вторым. Но это помешает тебе стать первым, потому что ты знаешь, чего добился Джордан. Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости