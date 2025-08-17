  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
9

Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»

Стивен Эй Смит объяснил, почему ставит Майкла Джордана выше Леброна Джеймса.

«Мы помним финальную серию «Хит» против «Мэверикс». Мы помним, как у Леброна не шла игра в четвертой четверти четыре матча подряд. Мы помним, как Джейсон Терри и Хосе Хуан Бареа опекали его, и он ничего не мог с этим поделать.

Это не мешает тебе быть вторым. Но это помешает тебе стать первым, потому что ты знаешь, чего добился Джордан. Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoМайкл Джордан
logoХосе Хуан Бареа
logoДаллас
logoДжейсон Терри
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майк так не мог». Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана, потому что помогал партнерам стать лучше
26вчера, 16:30
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс – второй среди величайших игроков в истории баскетбола»
5вчера, 15:06
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»
5вчера, 14:06
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
7вчера, 09:46
Главные новости
«Ты все нам испортил». Алперен Шенгюн рассказал, как Амен Томпсон травмировался, пытаясь сделать трипл-дабл
6 минут назад
Чемпионат Азии. Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото
126 минут назад
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Черногория взяла верх над Израилем
36 минут назад
Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы
242 минуты назад
Алперен Шенгюн: «Уорриорз» всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются»
151 минуту назад
Деннис Родман: «Одна из моих любимых стран – Россия. Очень хорошо знаю Путина»
11сегодня, 17:38
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
1сегодня, 17:00Live
«Он обнял меня, словно нашел золото». Шакил О′Нил рассказал о первой встрече с тренером LSU Дейлом Брауном
сегодня, 16:44
Стивен Эй Смит: «Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не услышите»
5сегодня, 16:36
Юдонис Хаслем: «Каждый раз, когда «Оклахома» будет выходить на площадку, для ее соперников это будет матч за чемпионство»
сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
2сегодня, 17:47
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
1сегодня, 16:13
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1сегодня, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
сегодня, 05:44Видео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05