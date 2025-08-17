Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»

Стивен Эй Смит объяснил, почему ставит Майкла Джордана выше Леброна Джеймса.

«Мы помним финальную серию «Хит» против «Мэверикс». Мы помним, как у Леброна не шла игра в четвертой четверти четыре матча подряд. Мы помним, как Джейсон Терри и Хосе Хуан Бареа опекали его, и он ничего не мог с этим поделать.

Это не мешает тебе быть вторым. Но это помешает тебе стать первым, потому что ты знаешь, чего добился Джордан . Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня», – сказал эксперт ESPN.