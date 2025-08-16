1

Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс – второй среди величайших игроков в истории баскетбола»

Стивен Эй Смит назвал Леброна Джеймса вторым среди величайших игроков в истории.

«На мой взгляд, он второй среди величайших игроков в истории баскетбола, четырехкратный чемпион, четырехкратный MVP лиги. Он стал невероятным амбассадором баскетбола. Он заслужил уважение, и никто не может этого отрицать. Но речь о баскетболисте, а не о человеке.

Никто не знает, что происходило за кулисами, что было сказано, кому это было сказано, что было сделано, чтобы навредить мне и другим людям. Я знаю многое, о чем не говорю, и у меня есть причина так считать. Последней каплей стало то, что он подошел ко мне и преподнес историю с Бронни так, будто я напал на его семью, хотя я говорил о нем, а не о Бронни. А потом он пошел на шоу Пэта Макафи, которое идет сразу после моего шоу на канале, где я работаю, чтобы оскорбить меня», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
