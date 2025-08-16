  • Спортс
  • «Майк так не мог». Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана, потому что помогал партнерам стать лучше
5

«Майк так не мог». Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана, потому что помогал партнерам стать лучше

Джефф Тиг объяснил, почему считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана.

«Леброн способен поднимать уровень команд, и именно это делает его таким великим.

Именно это делало Криса Пола особенным, именно это делало Леброна по-настоящему особенным. Редко кто может такое. Даже Майк не мог», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
