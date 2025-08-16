Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»

Стивен Эй Смит рассказал об отношениях с Леброном Джеймсом.

«Между нами нет никаких отношений. Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится.

Нет никого, кто мог бы урегулировать наши отношения. Я не хочу тратить на это время. Единственное, что хотелось бы сказать, это то, что я больше не говорю о нем, пока меня не спросят.

Сейчас кто-то скажет: «Ну, а почему ты говоришь о нем?» Потому что меня спросили. И это то, чем я зарабатываю на жизнь. Как я могу уйти от ответа? Стивен Эй так не поступает. Возможно, кто-то другой, но не я. Но у меня нет никакого желания говорить о нем», – заявил эксперт ESPN.