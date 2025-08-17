Стефен Карри о межсезонных тренировках: «Постоянно отслеживаю пульс»

Стефен Карри рассказал, как с возрастом изменились его межсезонные тренировки.

«Я провожу на площадке меньше времени, чем раньше. Но теперь я работаю гораздо более целенаправленно и целеустремленно. Постоянно отслеживаю пульс, контакт стоп с полом, проверяю все необходимые для моей игры параметры движения и техники.

Так что теперь все гораздо более осознанно. Работать стало сложнее, и это здорово, потому что нужно соответствовать этому уровню и понимать, что даже становясь старше, ты все еще пытаешься играть на высоком уровне», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт ».