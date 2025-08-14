Винс Хантер покинул «Зенит»
«Зенит» объявил об уходе Винса Хантера из команды.
Срок действия контракта петербургского клуба с американским центровым (31 год, 203 см) подошел к концу.
По информации СМИ, Хантер продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань», с которым согласовано соглашение по системе «1+1».
В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года. В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
