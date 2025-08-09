Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
Серджо Скариоло может возглавить сборную Испании.
Евробаскет-2025 станет последним турниром для 64-летнего Серджо Скариоло на посту главного тренера испанской сборной. Решение о том, кто станет следующим главным тренером команды, пока не принято.
Бывший главный тренер «Реала» и «Басконии» Пабло Ласо считается серьезным кандидатом на должность, но не единственным, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Опубликовал: Геннадий Ильин
