Лука Дончич набрал 26 очков в первой половине матча с Латвией и выбыл с травмой колена

Лука Дончич травмировал колено во время товарищеского матча.

Звездный разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс» Лука Дончич не доиграл товарищеский матч против Латвии из-за травмы. 

В начале третьей четверти словенский форвард Грегор Хроват упал на колено Дончича, после чего звезда «Лейкерс» покинула площадку и  отправилась в раздевалку. Позже Дончич вернулся на скамейку запасных, но пропустил остаток матча.

Дончич завершил встречу с 26 очками, которые набрал в первой половине. К перерыву Словения вела со счетом 52:50, но в итоге проиграла матч – 88:100.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
