«Бостон» подписал Рона Харпера-младшего
Рон Харпер-младший присоединился к «Бостону».
«Селтикс» заключили соглашение со свободным агентом Роном Харпером-младшим (25 лет, 193 см).
Сын 5-кратного чемпиона НБА Рона Харпера провел прошлый сезон в «Детройте» на двустороннем контракте. До этого он провел два сезона в «Торонто».
На счету форварда всего 11 матчей в НБА с показателями 2,2 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
