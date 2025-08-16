«Бостон» подписал Рона Харпера-младшего

Рон Харпер-младший присоединился к «Бостону».

«Селтикс» заключили соглашение со свободным агентом Роном Харпером-младшим (25 лет, 193 см).

Сын 5-кратного чемпиона НБА Рона Харпера провел прошлый сезон в «Детройте» на двустороннем контракте. До этого он провел два сезона в «Торонто».

На счету форварда всего 11 матчей в НБА с показателями 2,2 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.