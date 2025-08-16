0

«Бостон» подписал Рона Харпера-младшего

Рон Харпер-младший присоединился к «Бостону».

«Селтикс» заключили соглашение со свободным агентом Роном Харпером-младшим (25 лет, 193 см).

Сын 5-кратного чемпиона НБА Рона Харпера провел прошлый сезон в «Детройте» на двустороннем контракте. До этого он провел два сезона в «Торонто».

На счету форварда всего 11 матчей в НБА с показателями 2,2 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
logoБостон
logoНБА
переходы
logoРон Харпер-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
сегодня, 07:05
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6вчера, 05:27
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
214 августа, 19:47
Главные новости
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия встретится с Норвегией и другие матчи
2 минуты назад
Лука Дончич набрал 26 очков в первой половине матча с Латвией и выбыл с травмой колена
14 минут назадВидео
Товарищеские матчи. Латвия выиграла у Словении, Сербия встретится с Германией и другие матчи
220 минут назад
«Атланта» и Нфали Данте договорились о 2-летнем контракте на 4,5 млн долларов
36 минут назад
«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Винсом Хантером
сегодня, 16:40
Отношения между «Милуоки» и Федерацией баскетбола Греции становятся напряженными
сегодня, 16:37
«Майк так не мог». Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана, потому что помогал партнерам стать лучше
5сегодня, 16:30
«Я тут ни при чем». Джимми Батлер ответил Дрэймонду Грину, который обвинил его в обмене Хэйвуда Хайсмита
сегодня, 15:47Фото
«Чикаго» не планирует обменивать Коби Уайта
1сегодня, 15:36
Эксперт: «Майкл Джордан вернулся на телевидение, чтобы отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки»
1сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Юдин: «Хантер – опытный игрок, сочетающий в себе качества, необходимые «Локо» для усиления»
сегодня, 16:48
Андрей Ведищев: «Подписание Винса Хантера показывает наш настрой на сезон и серьезные амбиции»
сегодня, 16:45
Эли Келл-Абрамс – новый главный тренер фарм-клуба «Кливленда»
сегодня, 16:05
«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо
1сегодня, 14:19
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
сегодня, 13:55
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
1сегодня, 13:43
Алекс Адетокумбо подписал двухлетний контракт с «Арисом»
сегодня, 13:25
Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»
сегодня, 12:54
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
сегодня, 12:49
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
1сегодня, 10:56Фото