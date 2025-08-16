«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
Уильямс будет выступать за «Селтикс» на двустороннем соглашении.
«Бостон» заключил двусторонний контракт с Амари Уильямсом (23 года, 211 см). Форвард был выбран клубом под 46-м пиком на драфте-2025.
Уильямс принял участие в четырех матчах Летней лиги за «Селтикс» и в среднем набирал 6,2 очка и 5 подборов за 17,6 минуты.
В своем последнем студенческом сезоне Уильямс выступал за команду университета Кентукки, показывая статистику в 10,9 очка, 8,5 подбора и 3,2 передачи в среднем за 22,8 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости