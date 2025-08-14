«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
Четыре клуба будут чаще других показывать на национальном телевидении.
Наибольшее количество матчей, которые будут транслироваться по национальному телевидению (ABC, ESPN, NBC, Peacock, Amazon), получил действующий чемпион «Оклахома», а также «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».
Всего на национальном телевидении в этом сезоне будет показано 247 матчей.
Лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-2025/26:
«Оклахома» – 34
«Голден Стэйт» – 34
«Лейкерс» – 34
«Нью-Йорк» – 34
«Миннесота» – 28
«Хьюстон» – 28
«Денвер» – 26
«Бостон» – 25
«Кливленд» – 24
«Даллас» – 23
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости