  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
0

«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

Четыре клуба будут чаще других показывать на национальном телевидении.

Наибольшее количество матчей, которые будут транслироваться по национальному телевидению (ABC, ESPN, NBC, Peacock, Amazon), получил действующий чемпион «Оклахома», а также «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Всего на национальном телевидении в этом сезоне будет показано 247 матчей.

Лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-2025/26:

«Оклахома» – 34

«Голден Стэйт» – 34

«Лейкерс» – 34

«Нью-Йорк» – 34

«Миннесота» – 28

«Хьюстон» – 28

«Денвер» – 26

«Бостон» – 25

«Кливленд» – 24

«Даллас» – 23

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
logoНБА
logoКливленд
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoМиннесота
logoДенвер
logoБостон
logoНью-Йорк
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»
2сегодня, 18:50
«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой
6сегодня, 18:35
Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира
20сегодня, 18:03
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
3сегодня, 17:51
Главные новости
Амир Коффи подпишет однолетний контракт с «Милуоки»
122 минуты назад
Товарищеские матчи. Испания встречается с Францией, Литва выиграла у Латвии в овертайме и другие матчи
149 минут назадLive
Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»
2сегодня, 18:50
«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой
6сегодня, 18:35
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
3сегодня, 17:51
«К черту этот зуб! Нам он сейчас не нужен“. Деррик Уайт рассказал, как сломал зуб во время финала
сегодня, 17:35
Кевин Гарнетт: «Док Риверс испытывает проблемы в сегодняшней НБА из-за игроков»
сегодня, 17:26
Джон Стоктон: «Почти не смотрю НБА. Лига стала мягкой»
7сегодня, 17:14
Томас Эртель стал игроком «Виллербана»
сегодня, 16:20
Матас Бузелис намекнул на продление контракта между «Чикаго» и Джошем Гидди
7сегодня, 16:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
1сегодня, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
сегодня, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
сегодня, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
сегодня, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
сегодня, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1сегодня, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
6сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15