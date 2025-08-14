«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

Четыре клуба будут чаще других показывать на национальном телевидении.

Наибольшее количество матчей, которые будут транслироваться по национальному телевидению (ABC, ESPN, NBC, Peacock, Amazon), получил действующий чемпион «Оклахома», а также «Лейкерс», «Голден Стэйт » и «Нью-Йорк ».

Всего на национальном телевидении в этом сезоне будет показано 247 матчей.

Лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-2025/26:

«Оклахома» – 34

«Голден Стэйт» – 34

«Лейкерс » – 34

«Нью-Йорк» – 34

«Миннесота » – 28

«Хьюстон » – 28

«Денвер» – 26

«Бостон» – 25

«Кливленд» – 24

«Даллас» – 23