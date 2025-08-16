  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эксперт: «Майкл Джордан вернулся на телевидение, чтобы отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки»
0

Эксперт: «Майкл Джордан вернулся на телевидение, чтобы отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки»

Обозреватель объяснил возвращение Майкла Джордана на NBC в качестве эксперта.

«Одна из причин, по которой Майкл Джордан хочет вернуться и быть услышанным, совсем не та, как многие предполагают. Наоборот – он хочет отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки и как увлекательно наблюдать за их игрой.

Если именно его слова способны заставить болельщиков перестать принижать таких звезд, как Леброн, Стеф или даже Харден, пусть так и будет. Майк считает, что сама игра эволюционировала, а вот его поклонники – нет. И для него это серьезная проблема», – заявил обозреватель The Ringer Крис Вернон в подкасте The Mismatch.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Ringer NBA
logoМайкл Джордан
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
11 августа, 09:21
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
1211 августа, 08:15Видео
Нэйт Макмиллан: «Пистонс» просто избивали Джордана, поэтому ему пришлось отправиться в тренажерный зал. С Лукой та же история»
189 августа, 12:18
Джулиус Ирвинг о споре вокруг величайшего игрока в истории: «Какое мороженое вам нравится? Шоколадное? Клубничное? Или, может, банановое?»
189 августа, 06:49
Главные новости
«Я тут ни при чем». Джимми Батлер ответил Дрэймонду Грину, который обвинил его в обмене Хэйвуда Хайсмита
24 минуты назадФото
«Чикаго» не планирует обменивать Коби Уайта
35 минут назад
Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
255 минут назад
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс – второй среди величайших игроков в истории баскетбола»
1сегодня, 15:06
Джонатан Куминга не хочет подписывать двухлетний контракт на 45 млн с опцией команды
3сегодня, 14:48
Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена
сегодня, 14:34
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»
4сегодня, 14:06
Егор Дёмин о Летней лиге НБА: «Было очень весело»
сегодня, 13:50
Данило Галлинари: «Евробаскет-2025 – мой последний турнир за сборную Италии»
сегодня, 13:35
Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»
2сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Эли Келл-Абрамс – новый главный тренер фарм-клуба «Кливленда»
6 минут назад
«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо
1сегодня, 14:19
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
сегодня, 13:55
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
1сегодня, 13:43
Алекс Адетокумбо подписал двухлетний контракт с «Арисом»
сегодня, 13:25
Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»
сегодня, 12:54
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
сегодня, 12:49
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
1сегодня, 10:56Фото
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
7сегодня, 09:46
Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ
5сегодня, 09:11