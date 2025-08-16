Эксперт: «Майкл Джордан вернулся на телевидение, чтобы отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки»

Обозреватель объяснил возвращение Майкла Джордана на NBC в качестве эксперта.

«Одна из причин, по которой Майкл Джордан хочет вернуться и быть услышанным, совсем не та, как многие предполагают. Наоборот – он хочет отметить, насколько великолепны сегодняшние игроки и как увлекательно наблюдать за их игрой.

Если именно его слова способны заставить болельщиков перестать принижать таких звезд, как Леброн, Стеф или даже Харден, пусть так и будет. Майк считает, что сама игра эволюционировала, а вот его поклонники – нет. И для него это серьезная проблема», – заявил обозреватель The Ringer Крис Вернон в подкасте The Mismatch.