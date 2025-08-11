Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире

Его Воздушество соревнуется и в ловле рыбы.

Майкл Джордан находился на борту судна Catch 23, когда рыбак Трэй Макмиллан поймал белого марлина весом 71 фунт (32,2 кг) в шестой день 52-летнего турнира по глубоководной рыбалке White Marlin Open (Оушен-Сити, Мэриленд).

Лодка вернулась в гавань под песню Sirius – ту самую, что сопровождала выход Джордана и «Буллс» во времена его карьеры в НБА . Шестикратный чемпион стоял на палубе вместе с другими членами команды.

Экипаж «Catch 23» занял второе место в турнире и получил за это 389000 долларов. Главный приз в размере около 3,9 миллиона долларов достался рыбаку Дэну Гоффу с лодки Billfisher, поймавшему марлина весом 72 фунта (32,6 кг).

