Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
Его Воздушество соревнуется и в ловле рыбы.
Майкл Джордан находился на борту судна Catch 23, когда рыбак Трэй Макмиллан поймал белого марлина весом 71 фунт (32,2 кг) в шестой день 52-летнего турнира по глубоководной рыбалке White Marlin Open (Оушен-Сити, Мэриленд).
Лодка вернулась в гавань под песню Sirius – ту самую, что сопровождала выход Джордана и «Буллс» во времена его карьеры в НБА. Шестикратный чемпион стоял на палубе вместе с другими членами команды.
Экипаж «Catch 23» занял второе место в турнире и получил за это 389000 долларов. Главный приз в размере около 3,9 миллиона долларов достался рыбаку Дэну Гоффу с лодки Billfisher, поймавшему марлина весом 72 фунта (32,6 кг).
«Гольф надоел. Теперь у Майкла новое хобби». Джордан сменил клюшку на удочку и выигрывает турниры по рыбалке
Да
Нет
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости