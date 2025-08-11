0

Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»

Главный тренер «Уорриорс» вспомнил обстоятельства своего прихода в «Чикаго» 90-х.

«Когда я пришел в команду, Майкл как раз решил уйти в бейсбол. Я рассчитывал играть с ним или хотя бы быть его партнером по команде. На самом деле, я был там на негарантированном контракте, просто пытаясь удержаться в лиге.

Так что в каком-то смысле его уход пошел мне на пользу, потому что у меня появилось больше игрового времени. Для «Буллс» и их болельщиков это было плохо, но для меня – хорошо.

Именно там я перезапустил свою карьеру. Это был мой пятый год в лиге, и, скорее всего, я был на пути к вылету. Но возможность учиться у Фила Джексона, играть со Скотти Пиппеном, Хорасом Грантом и Биллом Картрайтом – эти чемпионы полностью перевернули мою карьеру.

А потом, конечно, Майкл вернулся, и мы начали побеждать, снова. Я понял, что гораздо проще найти свою роль в великой команде с сильными игроками, чем в средней команде, где все немного запутаны, кто тут главный и как все устроено», – сказал Керр.

До прихода в «Чикаго» в 1993 году Стив Керр пять лет выступал в НБА, в среднем набирая 5 очков, 1,1 подбора и 2,2 передачи за 15 минут игрового времени.

После перехода в «Буллс» в отсутствие Джордана игровое время Керра значительно увеличилось. За следующие два сезона он в среднем набирал 8,4 очка, 1,5 подбора и 2,2 передачи, проводя на паркете почти 24 минуты за игру.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3173 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Glue Guys
logoМайкл Джордан
logoНБА
logoЧикаго
logoСтив Керр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
12вчера, 08:15Видео
Нэйт Макмиллан: «Пистонс» просто избивали Джордана, поэтому ему пришлось отправиться в тренажерный зал. С Лукой та же история»
169 августа, 12:18
Джулиус Ирвинг о споре вокруг величайшего игрока в истории: «Какое мороженое вам нравится? Шоколадное? Клубничное? Или, может, банановое?»
189 августа, 06:49
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
4вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10