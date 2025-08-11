Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»

Главный тренер «Уорриорс» вспомнил обстоятельства своего прихода в «Чикаго» 90-х.

«Когда я пришел в команду, Майкл как раз решил уйти в бейсбол. Я рассчитывал играть с ним или хотя бы быть его партнером по команде. На самом деле, я был там на негарантированном контракте, просто пытаясь удержаться в лиге.

Так что в каком-то смысле его уход пошел мне на пользу, потому что у меня появилось больше игрового времени. Для «Буллс» и их болельщиков это было плохо, но для меня – хорошо.

Именно там я перезапустил свою карьеру. Это был мой пятый год в лиге, и, скорее всего, я был на пути к вылету. Но возможность учиться у Фила Джексона, играть со Скотти Пиппеном, Хорасом Грантом и Биллом Картрайтом – эти чемпионы полностью перевернули мою карьеру.

А потом, конечно, Майкл вернулся, и мы начали побеждать, снова. Я понял, что гораздо проще найти свою роль в великой команде с сильными игроками, чем в средней команде, где все немного запутаны, кто тут главный и как все устроено», – сказал Керр.

До прихода в «Чикаго » в 1993 году Стив Керр пять лет выступал в НБА , в среднем набирая 5 очков, 1,1 подбора и 2,2 передачи за 15 минут игрового времени.

После перехода в «Буллс» в отсутствие Джордана игровое время Керра значительно увеличилось. За следующие два сезона он в среднем набирал 8,4 очка, 1,5 подбора и 2,2 передачи, проводя на паркете почти 24 минуты за игру.