Нэйт Макмиллан: «Пистонс» просто избивали Джордана, поэтому ему пришлось отправиться в тренажерный зал. С Лукой та же история»

Макмиллан видит общие черты в трансформациях Дончича и Джордана.

«Я видел такое раньше в НБА. Похожее было с Майклом. Джордан рассказывал, что «Пистонс» просто избивали его, поэтому ему пришлось отправиться в тренажерный зал.

С Лукой та же история. Ты играешь определенным образом годами, и у тебя все получается. Но если хочешь стать одним из величайших, ты должен развиваться – работать над игрой и над своим телом», – сказал ассистент главного тренера «Лейкерс ».

С 1988 по 1990 год «Детройт» трижды подряд выбивал «Чикаго» Майкла Джордана из плей-офф. Летом 1990 года 5-кратный MVP набрал 7 кг мышц, чтобы противостоять жесткой игре «Пистонс». В финале Восточной конференции 1991 года «Буллс» снова встретились с «Детройтом », но на этот раз исход был иным: «Чикаго » выиграл 4-0, закончив эру «Плохих парней».

По сообщениям словенских СМИ, Лука Дончич сбросил 14 килограммов с момента финала НБА-2024.