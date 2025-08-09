Джулиус Ирвинг о споре вокруг величайшего игрока в истории: «Какое мороженое вам нравится? Шоколадное? Клубничное? Или, может, банановое?»

Легенда «Филадельфии» остроумно ответил на вопрос о GOAT.

«Какое мороженое вам нравится? Клубничное? Шоколадное? Ванильное? Или, может, банановое? Это же все равно мороженое!» – сказал Ирвинг.

Хотя в спорах о величайшем игроке всех времен чаще всего упоминаются Майкл Джордан и Леброн Джеймс , Джулиус Ирвинг не выбрал ни одного из них, а назвал своим GOAT Карима Абдул-Джаббара.