Товарищеские матчи. Португалия победила Испанию, Сербия разгромила Боснию и Герцеговину с разницей «+37»

Во вторник состоялось несколько товарищеских матчей между национальными сборными.

Сербия начала подготовку к Евробаскету с уверенной победы над Боснией и Герцеговиной с разницей «+37». Действующий чемпион Европы Испания проиграла Португалии. Товарищеские матчи Испания 2 – Чехия- 80:75 (20:23, 18:16, 21:29, 21:7) 5 августа . 23.00 Испания – Португалия – 74:76 (27:14, 17:17, 18:28, 12:17) ИСПАНИЯ : Прадилья, Диас (оба – 9). ПОРТУГАЛИЯ : Кета (15 + 9 подборов), Уильямс (14). 6 августа . 2.00 Сербия – Босния и Герцеговина – 126:89 СЕРБИЯ : Йокич (20 + 19 подборов + 9 передач), Петрушев (20), Вукчевич (14). БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА : Алибегович (22), Муса (21), Лазич (17). ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.