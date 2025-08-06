Товарищеские матчи. Португалия победила Испанию, Сербия разгромила Боснию и Герцеговину с разницей «+37»
Во вторник состоялось несколько товарищеских матчей между национальными сборными.
Сербия начала подготовку к Евробаскету с уверенной победы над Боснией и Герцеговиной с разницей «+37». Действующий чемпион Европы Испания проиграла Португалии.
Товарищеские матчи
Испания 2 – Чехия- 80:75 (20:23, 18:16, 21:29, 21:7)
5 августа. 23.00
Испания – Португалия – 74:76 (27:14, 17:17, 18:28, 12:17)
ИСПАНИЯ: Прадилья, Диас (оба – 9).
ПОРТУГАЛИЯ: Кета (15 + 9 подборов), Уильямс (14).
6 августа. 2.00
Сербия – Босния и Герцеговина – 126:89
СЕРБИЯ: Йокич (20 + 19 подборов + 9 передач), Петрушев (20), Вукчевич (14).
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Алибегович (22), Муса (21), Лазич (17).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
