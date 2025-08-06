  • Спортс
3

Товарищеские матчи. Португалия победила Испанию, Сербия разгромила Боснию и Герцеговину с разницей «+37»

Во вторник состоялось несколько товарищеских матчей между национальными сборными.

Сербия начала подготовку к Евробаскету с уверенной победы над Боснией и Герцеговиной с разницей «+37». Действующий чемпион Европы Испания проиграла Португалии.

Товарищеские матчи

Испания 2 – Чехия- 80:75  (20:23, 18:16, 21:29, 21:7)

5 августа. 23.00

Испания – Португалия – 74:76  (27:14, 17:17, 18:28, 12:17)

ИСПАНИЯ: Прадилья, Диас (оба – 9).

ПОРТУГАЛИЯ: Кета (15 + 9 подборов), Уильямс (14).

6 августа. 2.00

Сербия – Босния и Герцеговина – 126:89

СЕРБИЯ: Йокич (20 + 19 подборов + 9 передач), Петрушев (20), Вукчевич (14).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Алибегович (22), Муса (21), Лазич (17).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
товарищеские матчи
logoсборная Сербии
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoсборная Чехии
logoсборная Португалии
результаты
logoсборная Испании
