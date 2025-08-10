  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. Сербия разгромила Кипр с разницей «+67», Литва была сильнее Грузии и другие результаты
5

Товарищеские матчи. Сербия разгромила Кипр с разницей «+67», Литва была сильнее Грузии и другие результаты

Сегодня прошли шесть товарищеских матчей между национальными командами.

Сербия без Николы Йокича и Богдана Богдановича одержала разгромную победу над Кипром с разницей в 67 очков, Литва была сильнее Грузии.

Германия выиграла у Словении, в составе которой отсутствовал Лука Дончич. Греция без Янниса Адетокумбо уступила Израилю.

Товарищеские матчи

Польша – Швеция – 74:72  (25:20, 15:17, 16:19, 18:16)

ПОЛЬША: Лойд (20), Бальцеровски (16 + 5 передач), Олейничак (12), Понитка (11 + 6 передач + 5 перехватов).

ШВЕЦИЯ: Ларссон (14 + 7 передач + 4 перехвата), Борг (13), Пантцар (12 + 6 передач).

10 августа. 16.00

Кипр – Сербия – 55:122  (12:28, 10:38, 20:31, 13:25)

КИПР: Тигас (17), Симитиз (10).

СЕРБИЯ: Вукчевич (24 + 7 подборов + 4 перехвата), Копривица (22 + 6 подборов), Петрушев (18).

10 августа. 17.00

Германия – Словения – 80:70  (19:19, 23:11, 15:30, 23:10)

ГЕРМАНИЯ: Шредер (18 + 6 передач), Ф.Вагнер (17), Бонга (14).

СЛОВЕНИЯ: Хроват (15), Крампель (10).

10 августа. 18.30

Босния и Герцеговина – Черногория – 90:102  (22:21, 24:29, 26:29, 18:23)

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА: Муса (22), Лазич (17), Нуркич (15).

ЧЕРНОГОРИЯ: Вучевич (23), Кляич (16), Дробняк (14).

10 августа. 19.00

Литва – Грузия – 77:54  (19:16, 21:13, 13:16, 24:9)

ЛИТВА: Валанчюнас (11 + 6 подборов), Тубелис (10), Йокубайтис (9 + 6 передач).

ГРУЗИЯ: Мамукелашвили (15), Бурджанадзе (9), Битадзе (8).

10 августа. 19.30

Греция – Израиль – 58:75  (23:20, 18:19, 8:17, 9:19)

ГРЕЦИЯ: Дорси (14), Калаицакис (12).

ИЗРАИЛЬ: Соркин (16 + 7 подборов), Авдия (16 + 6 подборов).

10 августа. 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3171 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
товарищеские матчи
результаты
logoсборная Грузии
logoсборная Швеции
logoсборная Словении
logoсборная Польши
logoсборная Германии
logoсборная Сербии
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoсборная Кипра
logoсборная Черногории
logoсборная Израиля
logoсборная Литвы
logoсборная Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо пропустит товарищеский матч с Израилем, участие в игре с Черногорией под вопросом
10 августа, 07:01
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
910 августа, 05:29Видео
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
9 августа, 19:16
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10