Товарищеские матчи. Сербия разгромила Кипр с разницей «+67», Литва была сильнее Грузии и другие результаты
Сербия без Николы Йокича и Богдана Богдановича одержала разгромную победу над Кипром с разницей в 67 очков, Литва была сильнее Грузии.
Германия выиграла у Словении, в составе которой отсутствовал Лука Дончич. Греция без Янниса Адетокумбо уступила Израилю.
Товарищеские матчи
Польша – Швеция – 74:72 (25:20, 15:17, 16:19, 18:16)
ПОЛЬША: Лойд (20), Бальцеровски (16 + 5 передач), Олейничак (12), Понитка (11 + 6 передач + 5 перехватов).
ШВЕЦИЯ: Ларссон (14 + 7 передач + 4 перехвата), Борг (13), Пантцар (12 + 6 передач).
10 августа. 16.00
Кипр – Сербия – 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25)
КИПР: Тигас (17), Симитиз (10).
СЕРБИЯ: Вукчевич (24 + 7 подборов + 4 перехвата), Копривица (22 + 6 подборов), Петрушев (18).
10 августа. 17.00
Германия – Словения – 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10)
ГЕРМАНИЯ: Шредер (18 + 6 передач), Ф.Вагнер (17), Бонга (14).
СЛОВЕНИЯ: Хроват (15), Крампель (10).
10 августа. 18.30
Босния и Герцеговина – Черногория – 90:102 (22:21, 24:29, 26:29, 18:23)
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА: Муса (22), Лазич (17), Нуркич (15).
ЧЕРНОГОРИЯ: Вучевич (23), Кляич (16), Дробняк (14).
10 августа. 19.00
Литва – Грузия – 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9)
ЛИТВА: Валанчюнас (11 + 6 подборов), Тубелис (10), Йокубайтис (9 + 6 передач).
ГРУЗИЯ: Мамукелашвили (15), Бурджанадзе (9), Битадзе (8).
10 августа. 19.30
Греция – Израиль – 58:75 (23:20, 18:19, 8:17, 9:19)
ГРЕЦИЯ: Дорси (14), Калаицакис (12).
ИЗРАИЛЬ: Соркин (16 + 7 подборов), Авдия (16 + 6 подборов).
10 августа. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.