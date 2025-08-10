Товарищеские матчи. Сербия разгромила Кипр с разницей «+67», Литва была сильнее Грузии и другие результаты

Сегодня прошли шесть товарищеских матчей между национальными командами.

Сербия без Николы Йокича и Богдана Богдановича одержала разгромную победу над Кипром с разницей в 67 очков, Литва была сильнее Грузии.

Германия выиграла у Словении, в составе которой отсутствовал Лука Дончич. Греция без Янниса Адетокумбо уступила Израилю.

Товарищеские матчи

Польша – Швеция – 74:72 (25:20, 15:17, 16:19, 18:16)

ПОЛЬША : Лойд (20), Бальцеровски (16 + 5 передач), Олейничак (12), Понитка (11 + 6 передач + 5 перехватов).

ШВЕЦИЯ : Ларссон (14 + 7 передач + 4 перехвата), Борг (13), Пантцар (12 + 6 передач).

10 августа . 16.00

Кипр – Сербия – 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25)

КИПР : Тигас (17), Симитиз (10).

СЕРБИЯ : Вукчевич (24 + 7 подборов + 4 перехвата), Копривица (22 + 6 подборов), Петрушев (18).

10 августа . 17.00

Германия – Словения – 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10)

ГЕРМАНИЯ : Шредер (18 + 6 передач), Ф.Вагнер (17), Бонга (14).

СЛОВЕНИЯ : Хроват (15), Крампель (10).

10 августа . 18.30

Босния и Герцеговина – Черногория – 90:102 (22:21, 24:29, 26:29, 18:23)

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА : Муса (22), Лазич (17), Нуркич (15).

ЧЕРНОГОРИЯ : Вучевич (23), Кляич (16), Дробняк (14).

10 августа . 19.00

Литва – Грузия – 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9)

ЛИТВА : Валанчюнас (11 + 6 подборов), Тубелис (10), Йокубайтис (9 + 6 передач).

ГРУЗИЯ : Мамукелашвили (15), Бурджанадзе (9), Битадзе (8).

10 августа . 19.30

Греция – Израиль – 58:75 (23:20, 18:19, 8:17, 9:19)

ГРЕЦИЯ : Дорси (14), Калаицакис (12).

ИЗРАИЛЬ : Соркин (16 + 7 подборов), Авдия (16 + 6 подборов).

10 августа . 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.