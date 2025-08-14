«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой

Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил однажды бросил в него туалетной бумагой.

«Я подошел к писсуару и совершил большую ошибку, не проверив, в кабинке ли Шак. Я писаю, струя хорошая, все в порядке. Вдруг слышу, как меня зовут. Я оборачиваюсь, а он стоит, семь футов ростом. Стоит в кабинке и держит кусок туалетной бумаги, которой только что вытер задницу.

Ну, вы понимаете, что было на туалетной бумаге, да? Я отворачиваюсь и говорю: «О, чувак, какая гадость“. А он: «Смотри на нее». Я отвечаю: «Я не буду смотреть». Я что-то увидел краем глаза. Он бросил ее в меня», – рассказал легендарный тренер «Лейкерс» по физподготовке.