  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо

Кендрик Перкинс получал угрозы после критики Янниса Адетокумбо в 2021 году.

«Мне начали поступать угрозы убийством.

Они приходили на аккаунт моей жены. Этот парень присылал мне угрозы одну за другой. «Я убью твоих детей, я знаю, где ты живешь, я убью тебя“. Это была реальная жизнь.

Работа может быть связана с баскетболом, но ставки могут быть гораздо выше», – рассказал бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Road Trippin’
