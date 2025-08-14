«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
Кендрик Перкинс получал угрозы после критики Янниса Адетокумбо в 2021 году.
«Мне начали поступать угрозы убийством.
Они приходили на аккаунт моей жены. Этот парень присылал мне угрозы одну за другой. «Я убью твоих детей, я знаю, где ты живешь, я убью тебя“. Это была реальная жизнь.
Работа может быть связана с баскетболом, но ставки могут быть гораздо выше», – рассказал бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Road Trippin’
