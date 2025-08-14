Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»

Этторе Мессина ответил Луке Дончичу, который раскритиковал «Милан».

Главный тренер «Милана » Этторе Мессина ответил лидеру сборной Словении Луке Дончичу, который раскритиковал итальянский клуб за решение не отпускать Джоша Нибо и Влатко Чанчара на Евробаскет .

«Дончич забыл об одной очень простой вещи. И Чанчар, и Нибо восстанавливаются после очень серьезных травм, которые слишком долго не давали им играть.

Уверен, что в конце сезона, или даже во время сезона, когда откроется окно ФИБА, если эти ребята смогут помочь Словении, они забудут, что говорили об «Милане», и будут благодарны «Милану» за возвращение двух ключевых игроков в сборную», – сказал Мессина.