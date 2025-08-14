Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
Этторе Мессина ответил Луке Дончичу, который раскритиковал «Милан».
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина ответил лидеру сборной Словении Луке Дончичу, который раскритиковал итальянский клуб за решение не отпускать Джоша Нибо и Влатко Чанчара на Евробаскет.
«Дончич забыл об одной очень простой вещи. И Чанчар, и Нибо восстанавливаются после очень серьезных травм, которые слишком долго не давали им играть.
Уверен, что в конце сезона, или даже во время сезона, когда откроется окно ФИБА, если эти ребята смогут помочь Словении, они забудут, что говорили об «Милане», и будут благодарны «Милану» за возвращение двух ключевых игроков в сборную», – сказал Мессина.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Pianeta Basket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости