Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»

Александер Секулич рассказал, в какой форме находится Лука Дончич.

«Лука изменил свой подход к работе, но посмотрим, стал ли он лучше подготовлен или нет. Он еще не на пике формы – он только начал тренироваться.

Он еще не настоящий Дончич, мы все знаем, что это такое. Самое главное – он очень мотивирован. Он приехал, чтобы добиться чего-то особенного со сборной и быть готовым к новому сезону», – сказал главный тренер сборной Словении.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
