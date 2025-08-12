Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»

Александер Секулич рассказал, в какой форме находится Лука Дончич.

«Лука изменил свой подход к работе, но посмотрим, стал ли он лучше подготовлен или нет. Он еще не на пике формы – он только начал тренироваться.

Он еще не настоящий Дончич , мы все знаем, что это такое. Самое главное – он очень мотивирован. Он приехал, чтобы добиться чего-то особенного со сборной и быть готовым к новому сезону», – сказал главный тренер сборной Словении.