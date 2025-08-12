Скаут НБА: «Уверен, что в следующем сезоне Дончич выиграет MVP и титул лучшего бомбардира»

Неназванный представитель команды лиги восхищен трансформацией словенца.

«Боже, Дончич выглядит потрясающе. Он стал быстрее и мощнее. Теперь ему легче обыгрывать защитников. Думаю, у него есть цель. Я уверен, что в следующем сезоне он выиграет MVP и титул лучшего бомбардира. Он хочет отомстить «Далласу » за то, что его фактически фэтшеймили», – поделился впечатлениями скаут, присутствовавший на товарищеском матче сборных Словении и Германии.

В той игре Дончич набрал 19 очков (5 из 11 с игры, 6 из 13 с линии), собрал 3 подбора и отдал 5 передач. Несмотря на его усилия, Словения проиграла Германии со счетом 89:103.

По информации источника DallasHoopsJournal, Дончич сбросил 30 фунтов (около 13,6 кг) с прошлого лета.