6

Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»

Бобан Марьянович уверен, что награду MVP-2026 получит Дончич или Йокич.

«Это будет борьба между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем. Один из них станет MVP.

Лука – лучший. Он трудолюбивый. Он любит работать. Он всегда в зале. Всегда тренируется. Всегда соревнуется. Это то, чего он хотел. Лучшего для себя. И он уже лучший. Все его действия сейчас направлены именно на это.

Он один из лучших в мире, и я говорю это не только потому, что он мой друг. Это правда. Я знаю, сколько сил и труда он вложил этим летом и за все годы нашего знакомства. Испытываю к нему огромное уважение», – сказал сербский центровой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Yahoo! Sports
