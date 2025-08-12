«Лейкерс» наймут бывшего тренера по физической подготовке «Далласа» Джереми Холсоппла
Холсоппл снова будет работать с Лукой Дончичем.
По информации инсайдера Марка Стейна, новым старшим тренером по физической подготовке «Лейкерс» станет Джереми Холсоппл.
С 2013 по 2024 год специалист работал в «Далласе», пока клуб не решил заменить его на Кита Белтона, бывшего фуллбека из НФЛ.
Холсоппл был признан лучшим тренером по физической подготовке НБА в 2021 году. В прошлом сезоне после его ухода «Даллас» столкнулся с лавиной травм.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
