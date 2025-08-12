0

Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»

Егор Амосов рассказал, почему решил сменить «Самару» на «Реал».

- Ваш контракт с «Самарой» действовал еще два года? Легко ли шли переговоры?

– Немного не так. В марте 2025-го я переподписал контракт на три месяца. Так что в конце сезона стал свободным агентом.

- Могли бы объяснить, почему решили уйти из «Самары»?

– Просто хотел поменять обстановку. Уже три года был в основе «Самары», хотелось чего-то нового.

- Недавно у нас вышло большое интервью с Романом Семерниновым. Наставник сборной U-20 очень комплиментарно высказывался о вас и даже сравнил с Лукой Дончичем. Как относитесь к такому?

– Спокойно. Не могу предугадывать, как сложится моя карьера. Надо оправдывать авансы, много тренироваться и показывать результат. Что касается Дончича, то в моем возрасте Лука уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид.

- Также тренер советовал вам еще на сезон остаться в «Самаре».

– Если честно, то не помню такого разговора при личной встрече. Он не знал, что я планирую перейти в «Реал». Никто не знал. Держал это в секрете, чтобы все шло своим чередом.

- Если все карты сойдутся, то в основном вы будете играть за молодежную команду «Реала»?

– Предсезонку предполагается проходить с основной командой. А основные минуты получать в командах U-22 и U-18. Турнир команд U-22 - это аналог молодежной Единой лиги.

- Есть понимание уровня испанской молодежки?

– Нет, буду знакомиться с ним по ходу. Партнеры по команде? Этим голову не забивал. Насколько я знаю, состав серьезно обновился. По прибытии буду со всеми знакомиться, – рассказал 17-летний российский защитник.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Егор Амосов
logoчемпионат Испании
logoСамара
logoЛука Дончич
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»
25 июля, 14:53
Тренер сборной U20 Роман Семернинов: «Егор Амосов – Лука Дончич на минималках, и я не преувеличиваю»
84 июля, 14:15
Егор Амосов о переходе в «Реал»: «Хочу получить должную подготовку перед первым сезоном в американском баскетболе»
23 июля, 16:06
Егор Амосов продолжит развитие в системе «Реала»
63 июля, 12:05
Главные новости
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
9 минут назад
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
30 минут назад
«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании
45 минут назад
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
1сегодня, 14:57
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
сегодня, 14:39
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
6сегодня, 14:23
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
2сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
4 минуты назад
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
58 минут назад
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
сегодня, 15:26
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27