Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»

Стали известны детали контракта Андрея Мартюка с «Зенитом».

Петербургский клуб согласовали с центровым (25 лет, 211 см) контракт на три года с опцией после второго сезона.

По данным «Перехвата», подписанием Мартюка «Зенит» завершит летнюю селекционную кампанию.

Мартюк считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива» и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.

«Зенит » договорился с краснодарским «Локомотивом » о сумме выкупа – ранее это не удалось сделать московскому ЦСКА.

Мартюк – третий российский игрок, который переходит в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Ранее это уже сделали Владислав Емченко и Дмитрий Узинский. Возглавил «Зенит» бывший тренер «Локомотива» Александр Секулич.