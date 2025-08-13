Стал известен календарь регулярного чемпионата сезона Единой лиги ВТБ-2025/26

Единая лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2025/26.

Сезон стартует 28 сентября двумя матчами: УНИКС – «Парма» и «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш». Последние игры регулярки пройдут 22 апреля.

В предстоящем сезоне примут участие 11 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по два матча дома и по два на выезде). В итоге каждая команда проведет 40 матчей.

По итогам регулярки будут определены 8 лучших команд, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин в предстоящем сезоне не будет из-за плотности календаря.

Суперкубок пройдет 24-25 сентября, Матч всех звезд – 15 февраля.

Полный календарь можно посмотреть по ссылке .