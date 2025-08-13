0

Крэйг Рэндалл подписал однолетний контракт с «Енисеем»

Крэйг Рэндалл стал игроком «Енисея».

Красноярский «Енисей» подписал контракт с американским атакующим защитником Крэйгом Рэндаллом (29 лет, 193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2023/24 Рэндалл выступал за французский «Шоле», став самым результативным игроком французской лиги (16,1 очка) и в Лиге чемпионов (18,9). В 2024 году американец перешел в китайский «Нинбо», но позже вернулся в G-лигу. 

«Нам нужен был игрок, способный набирать очки, и я верю, что у Крэйга есть потенциал для этой роли. Он уже играл в Европе, поэтому надеюсь, что он быстро адаптируется. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему», – сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Енисея»
