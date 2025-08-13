1

Винс Хантер подпишет двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань»

Винс Хантер продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».

Краснодарский клуб согласовал условия контракта с бывшим центровым «Зенита» Винсом Хантером (31 год, 203 см). Стороны заключат соглашение по системе «1+1».

Хантер покинул «Зенит», который решил не продлевать соглашение с игроком.

В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года. В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЛокомотив-Кубань
переходы
Винс Хантер
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
17 августа, 16:39
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
17 августа, 15:50
Андрей Мартюк продолжит карьеру в «Зените»
555 августа, 23:43
Андрей Ведищев: «Места для Алексея Шведа в предстоящем сезоне у «Локо» нет»
112 августа, 14:35
Главные новости
Крэйг Рэндалл подписал однолетний контракт с «Енисеем»
42 минуты назад
Уэсли Джонсон: «Если это последний сезон Леброна Джеймса, то он уйдет красиво»
15сегодня, 07:22
Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок в истории «Тандер», Уэстбрук – второй»
14сегодня, 07:13
Нэйт Макмиллан: «Бронни Джеймс, возможно, получит какое-то время на площадке в этом сезоне»
5сегодня, 07:02
Кевин Дюрэнт – болельщику: «Подобное неуважение – это особенность интернета. В реальной жизни вы все боитесь»
14сегодня, 06:53
Юные баскетболисты облизали руки после того, как Наджи Маршалл дал им «пять»
4сегодня, 06:34Видео
Джефф Тиг о «Клипперс»: «В команде слишком много звезда, и они все старые»
3сегодня, 06:23
Стефен Карри и Зайон Уильямсон могут принять участие в летнем турнире Джамала Кроуфорда The Crawsover
сегодня, 06:13
Эдриан Воджнаровски: «США столкнутся с серьезными проблемами на Олимпийских играх-2028»
10сегодня, 05:55
Кендрик Перкинс: «Дюрэнту предстоит увидеть, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер»
6сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
125 минут назад
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
32 минуты назад
Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»
1сегодня, 08:00
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
сегодня, 05:14
«Вы видели эту бороду?» Леброн Джеймс посмеялся над сыном Брайсом
3сегодня, 04:52Видео
Джексон Хэйс работает над трехочковым броском
4сегодня, 04:39Видео
Бобби Портис: «У Янниса зеленая кровь. Это все, что я могу сказать»
5вчера, 20:12
«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико
вчера, 18:50
«Денвер» подпишет контракт с Кесслером Эдвардсом
вчера, 18:35
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
вчера, 16:31