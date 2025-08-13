Винс Хантер подпишет двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань»
Винс Хантер продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».
Краснодарский клуб согласовал условия контракта с бывшим центровым «Зенита» Винсом Хантером (31 год, 203 см). Стороны заключат соглашение по системе «1+1».
Хантер покинул «Зенит», который решил не продлевать соглашение с игроком.
В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года. В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).
