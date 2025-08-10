0

«Зенит» расстался с Ксавьером Муном

Ксавьер Мун покинул «Зенит».

Петербургский клуб объявил об уходе защитника (30 лет, 188 см) по окончании срока действия контракта.

Американец присоединился к «Зениту» летом прошлого года и в первой половине сезона-2024/25 был одним из лидеров сине-бело-голубых, став MVP ноября в Единой лиге ВТБ и лучшим разыгрывающим на Кубке Кондрашина и Белова.

В январе 2025 года Мун получил травму правого коленного сустава и был вынужден пропустить остаток сезона.

Защитник принял участие лишь в 24 играх прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ и пропустил Матч всех звезд. Его показатели в сезоне составили 13,5 очка, 5,0 передачи, 4,0 подбора, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Зенита»
