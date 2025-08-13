Кевин Дюрэнт – болельщику: «Подобное неуважение – это особенность интернета. В реальной жизни вы все боитесь»

Кевин Дюрэнт раскритиковал болельщика за неуважение к нему в интернете.

«Подобное неуважение – это особенность интернета. В реальной жизни вы все боитесь и никогда не стали бы выражать свое неуважение кому-либо.

Ты просто много шевелишь пальцами. Получай радость от этой отдушины, брат», – написал форвард «Хьюстона» в ответ на неуважительный пост болельщика.