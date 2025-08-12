4

Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»

Куинн Кук рассказал, что Кевин Дюрэнт случайно выиграл награду MVP финала-2018.

«Кевин Дюрэнт очень хотел, чтобы Стеф Карри стал MVP финальной серии в 2018 году.

В третьем матче у нас не шла игра, у Стефа тоже не шла игра, и Кевин просто случайно набрал 40 очков. Он даже не был очень агрессивен и совершенно случайно получил награду MVP финала два раза подряд», – рассказал двукратный чемпион НБА в подкасте Players Choice.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Players Choice в соцсети X
