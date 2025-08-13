  • Спортс
  • Кендрик Перкинс: «Дюрэнту предстоит увидеть, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер»
Кендрик Перкинс считает, что Кевину Дюрэнту лучше пропустить церемонию «Тандер».

«Болельщики «Оклахомы» еще ни разу не устраивали Кевину Дюрэнту овации. Великому Кей Ди предстоит войти в это здание и увидеть не только, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер, но и как лучший игрок в истории этого клуба получает свой перстень.

Атмосфера будет накалена. На месте Кей Ди я бы ушел в подсобку. Я бы не захотел на это смотреть. На месте Кей Ди, я пришел бы с мыслью, что хочу огорчить их и испортить им церемонию вручения перстней», – сказал бывший игрок «Тандер», ныне эксперт ESPN.

