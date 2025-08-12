12

Яннис Адетокумбо: «Я теперь топ-2 по броскам со средней, так что не надо тут»

Форвард «Милуоки» гордится своим прогрессом.

«Я теперь топ-2 по броскам со средней, так что не надо тут. В топе были я, Дерозан, Кей Ди, Букер и еще кто-то, не помню кто.

Когда добавляешь средний бросок в свой арсенал, защищаться против тебя становится очень сложно. Я могу выйти на любую позицию, а защитнику приходится держать дистанцию. В этом сезоне я забил где-то 46-47% со средней. И даже если я попадаю эти броски, защитники все равно вынуждены отступать, потому что под кольцом я забиваю 70% – сквозь защиту.

70% у кольца через защиту! И против меня обычно не один игрок, а два или три», – сказал Адетокумбо.

В сезоне-2024/25 звездный форвард «Милуоки» реализовал 74,9% бросков из-под кольца (561 из 749), лидируя в НБА как по количеству попыток, так и по попаданиям.

Что касается средней дистанции, то Адетокумбо попадал 44,2% (125 из 283), заняв пятое место по попыткам и реализации. Впереди него были только Демар Дерозан (640 бросков, 45,8% точности), Шэй Гилджес-Александер (348, 50%), Девин Букер (325, 51,7%) и Кевин Дюрэнт (286, 53,1%).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
