Стефен Карри и Зайон Уильямсон могут принять участие в летнем турнире Джамала Кроуфорда The Crawsover
Джамал Кроуфорд рассказал о планах вернуть The Crawsover следующим летом.
Джамал Кроуфорд заявил, что с нетерпением ждет следующего летнего турнира The Crawsover, который может стать самым масштабным и звездным в своей истории.
В интервью The Seattle Times бывший игрок НБА рассказал, что Стефен Карри («Голден Стэйт») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») выразили заинтересованность в участии в любительском турнире, который он организует в Сиэтле.
«The Crawsover вернется. В следующем году у меня уже все распланировано, потому что я знаю, что буду тренировать, но в будущем, безусловно, план будет лучше», – сказал Кроуфорд.
Кроуфорд является организатором одного из крупнейших летних событий НБА, лиги The Crawsover, в которой участвуют действующие и бывшие игроки НБА, игроки низших лиг и любители.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Seattle Times
