Пеп Гвардиола назвал Карри, Дончича и Джеймса своими любимыми игроками и похвалил «Бостон» за продление контракта с Маззуллой

Главный тренер «Манчестер Сити» следит за НБА.

Выступая перед журналистами в Палермо, Гвардиола рассказал, что НБА давно играет важную роль в его жизни, а также похвалил «Селтикс» за продление соглашения с Джо Маззуллой , другом Гвардиолы.

Испанский специалист, приведший «Сити» к множеству титулов Премьер-лиги и победе в Лиге чемпионов, признался, что его любимые современные игроки НБА после эпохи Майкла Джордана – Стефен Карри , Лука Дончич и Леброн Джеймс .