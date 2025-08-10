  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пеп Гвардиола назвал Карри, Дончича и Джеймса своими любимыми игроками и похвалил «Бостон» за продление контракта с Маззуллой
Пеп Гвардиола назвал Карри, Дончича и Джеймса своими любимыми игроками и похвалил «Бостон» за продление контракта с Маззуллой

Главный тренер «Манчестер Сити» следит за НБА.

Выступая перед журналистами в Палермо, Гвардиола рассказал, что НБА давно играет важную роль в его жизни, а также похвалил «Селтикс» за продление соглашения с Джо Маззуллой, другом Гвардиолы.

Испанский специалист, приведший «Сити» к множеству титулов Премьер-лиги и победе в Лиге чемпионов, признался, что его любимые современные игроки НБА после эпохи Майкла Джордана – Стефен Карри, Лука Дончич и Леброн Джеймс.

