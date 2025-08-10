Пеп Гвардиола назвал Карри, Дончича и Джеймса своими любимыми игроками и похвалил «Бостон» за продление контракта с Маззуллой
Главный тренер «Манчестер Сити» следит за НБА.
Выступая перед журналистами в Палермо, Гвардиола рассказал, что НБА давно играет важную роль в его жизни, а также похвалил «Селтикс» за продление соглашения с Джо Маззуллой, другом Гвардиолы.
Испанский специалист, приведший «Сити» к множеству титулов Премьер-лиги и победе в Лиге чемпионов, признался, что его любимые современные игроки НБА после эпохи Майкла Джордана – Стефен Карри, Лука Дончич и Леброн Джеймс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
