Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26

Разработчики симулятора баскетбола опубликовали список лучших «дальнобойщиков».

Стефен Карри («Голден Стэйт») получил максимально возможный рейтинг трехочкового броска в новой версии NBA 2K – 99. В топ-3 также попали форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (91) и защитник «Далласа» Клэй Томпсон (89).

В прошлом сезоне НБА Карри реализовал 311 из 784 трехочковых (39,7%), Дюрэнт – 160 из 372 (43%), а Томпсон – 216 из 553 (39,1%).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница NBA2K в соцсети X
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoЗак Лавин
logoГрэйсон Аллен
logoЛюк Кеннард
logoАйзейя Джо
logoСэм Хаузер
logoДесмонд Бэйн
logoЭнтони Эдвардс
