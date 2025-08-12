Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26

Разработчики симулятора баскетбола опубликовали список лучших «дальнобойщиков».

Стефен Карри («Голден Стэйт») получил максимально возможный рейтинг трехочкового броска в новой версии NBA 2K – 99. В топ-3 также попали форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (91) и защитник «Далласа» Клэй Томпсон (89).

В прошлом сезоне НБА Карри реализовал 311 из 784 трехочковых (39,7%), Дюрэнт – 160 из 372 (43%), а Томпсон – 216 из 553 (39,1%).