Заккари Рисаше: «Через 4-5 лет «Атланта» станет претендентом на чемпионство»

Заккари Рисаше рассказал, когда «Хоукс» станут командой чемпионского уровня.

«Нам придется запастись терпением.

Мне хочется верить, что через 4-5 лет мы сможем стать претендентами на чемпионство. Но чемпионство НБА – это невероятно сложно», – сказал форвард «Атланты» в интервью Clique.tv.

В своем дебютном сезоне в «Хоукс» Рисаше набирал в среднем 12,4 очка и делал 3,5 подбора за матч, что позволило ему попасть в первую символическую сборную новичков. Сейчас форвард готовится к Евробаскету-2025 в составе сборной Франции.