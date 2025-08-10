2

Трэй Янг и «Атланта» не планируют вести переговоры о продлении контракта этим летом

«Хоукс» не планируют продлевать контракт с Трэем Янгом этим летом.

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«После того, как Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов, а затем Де’Аарон Фокс продлил контракт с «Сан-Антонио» на четыре года и 229 миллионов долларов, интерес всей лиги, естественно, переключился на другого видного разыгрывающего, Трэя Янга из «Атланты».

В отличие от Дончича и Фокса, Янгу не пришлось ждать начала августа, чтобы получить право на продление контракта. Он получил право подписать новый контракт с «Хоукс» 6 июля. Однако источники в лиге сообщают, что Янг и «Хоукс» не планируют вести переговоры о продлении контракта этим летом. Впрочем, это не стало сюрпризом», – пишет Фишер.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3172 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoТрэй Янг
logoАтланта
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг разочарован тем, что «Атланта» не предложила ему продление контракта
55 августа, 19:40
Стефен Карри занял пятое место в списке лучших разыгрывающих сезона-2025/26 от HoopsHype
165 августа, 10:54
Менеджер «Хоукс»: «У нас было практически лучшее межсезонье в лиге. К кому еще пришли три настолько хороших игрока?»
2423 июля, 09:51
Трэй Янг: «Казалось бы, Шамперт должен был бы меня уважать после того, что я с ним делал»
1121 июля, 09:57
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10