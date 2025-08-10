Трэй Янг и «Атланта» не планируют вести переговоры о продлении контракта этим летом

«Хоукс» не планируют продлевать контракт с Трэем Янгом этим летом.

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«После того, как Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов, а затем Де’Аарон Фокс продлил контракт с «Сан-Антонио» на четыре года и 229 миллионов долларов, интерес всей лиги, естественно, переключился на другого видного разыгрывающего, Трэя Янга из «Атланты».

В отличие от Дончича и Фокса, Янгу не пришлось ждать начала августа, чтобы получить право на продление контракта. Он получил право подписать новый контракт с «Хоукс» 6 июля. Однако источники в лиге сообщают, что Янг и «Хоукс» не планируют вести переговоры о продлении контракта этим летом. Впрочем, это не стало сюрпризом», – пишет Фишер.