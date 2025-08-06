Эли Ндиайе покинул тренировочный лагерь сборной Испании из-за проблем с плечом
Эли Ндиайе травмировался на тренировке сборной Испании.
Тяжелый форвард Эли Ндиайе покинул тренировочный лагерь национальной сборной Испании в Малаге из-за дискомфорта в левом плече после ушиба.
21-летний игрок, недавно подписавший контракт с «Атлантой» после ухода из «Реала», пройдет медицинское обследование для оценки степени повреждения.
Ндиайе не примет участия в предстоящем товарищеском матче против команды Чехии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
