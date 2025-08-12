«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико
«Майами» и «Орландо» встретятся в Пуэрто-Рико в начале октября.
«Хит» утвердил предсезонное расписание, состоящее из шести матчей, включая встречу с «Мэджик» в Пуэрто-Рико.
Предсезонные матчи «Майами»:
4 октября. «Майами» – «Орландо», Пуэрто-Рико
6 октября. «Майами» – «Милуоки»
8 октября. «Майами» – «Сан-Антонио»
12 октября. «Орландо» – «Майами»
13 октября. «Атланта» – «Майами»
17 октября. «Майами» – «Мемфис»
Опубликовал: Геннадий Ильин
