«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико

«Майами» и «Орландо» встретятся в Пуэрто-Рико в начале октября.

«Хит» утвердил предсезонное расписание, состоящее из шести матчей, включая встречу с «Мэджик» в Пуэрто-Рико. Предсезонные матчи «Майами»: 4 октября. «Майами» – «Орландо », Пуэрто-Рико 6 октября. «Майами » – «Милуоки » 8 октября. «Майами» – «Сан-Антонио » 12 октября. «Орландо» – «Майами» 13 октября. «Атланта» – «Майами» 17 октября. «Майами» – «Мемфис »