«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико

«Майами» и «Орландо» встретятся в Пуэрто-Рико в начале октября.

«Хит» утвердил предсезонное расписание, состоящее из шести матчей, включая встречу с «Мэджик» в Пуэрто-Рико.

Предсезонные матчи «Майами»:

4 октября. «Майами» – «Орландо», Пуэрто-Рико

6 октября. «Майами» – «Милуоки»

8 октября. «Майами» – «Сан-Антонио»

12 октября. «Орландо» –  «Майами»

13 октября. «Атланта» – «Майами»

17 октября. «Майами» – «Мемфис»

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Айры Уиндермана в соцсети X
logoМайами
logoСан-Антонио
logoАтланта
предсезонные матчи
logoНБА
logoОрландо
logoМилуоки
logoМемфис
