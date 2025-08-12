2

Бобби Портис: «Единственное, что нам мешает выиграть чемпионат – это то, что мы травмируемся»

Бобби Портис назвал единственное слабое место «Бакс».

«А что не так с нашей командой? Почему мы не можем снова стать чемпионами в этом сезоне? Единственное, что нам мешает – это то, что мы травмируемся», – заявил форвард «Милуоки».

Этим летом Портис продлил контракт с клубом на 3 года и 44 миллиона долларов.

