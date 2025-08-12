Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
Тайриз Халибертон отреагировал на уход Майлза Тернера из «Индианы».
«Рад за этого парня. Проблема НБА в том, что нас не так уж много. Хочется, чтобы парни получали хорошую зарплату и могли заботиться о своих семьях. Он с этим справляется.
Мне довелось играть с ним бок о бок долгое время, у нас сложились прекрасные отношения. Конечно, мне не нравится, что он переходит в «Милуоки». Я не хочу видеть его в «Милуоки», но что есть, то есть.
Когда мы встретимся с ними, будет жесткая схватка, как и в любом случае. Это баскетбол, это соревнование, но я все равно его люблю», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости