Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)

Лидер греков пропускает игры по немного странной причине.

В то время как многие звезды НБА уже дебютировали за свои национальные команды этим летом, Яннис Адетокумбо до сих пор не сыграл ни в одном товарищеском матче за Грецию.

Согласно греческому изданию SDNA, отсутствие форварда в первых контрольных играх связано с неоплаченной страховкой.

«Для появления Янниса на площадке не хватает всего одного платежа – того, который обеспечит страховое покрытие в случае травмы или неудачного инцидента.

Когда это произойдет? Тренер сборной Вассилис Спанулис даже не был уверен, сыграет ли Яннис 14 августа в следующем матче против Черногории.

Возможно, «Милуоки» ждет, состоится ли всеми обсуждаемый обмен или Яннис останется в команде. В противном случае договоренности нужно будет заключать с его новым клубом.

Логично предположить, что ситуация разрешится в ближайшие десять дней. Однако Федерация баскетбола Греции остается поразительно безмолвной перед болельщиками, которые недоумевают, почему Яннис Адетокумбо не тренируется с командой и не играет в товарищеских матчах», – пишет SDNA.

Греция уже провела три подготовительных матча к Евробаскету-2025, потерпев два поражения.

