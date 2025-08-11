9

Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»

Форвард «Хьюстона» подколол бывшую команду.

Один из пользователей соцсетей спросил Дюрэнта, что тот будет чувствовать во время поднятия чемпионского баннера «Оклахомы» (церемония состоится в первый день нового сезона на матче «Тандер» – «Рокетс»).

 «Наконец-то. Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лооол», – ответил Дюрэнт.

Когда один из фанатов «Оклахомы» отметил, что такая реакция «это слишком низко» для Дюрэнта, форвард ответил: «Боже, да я же просто треплюсь. Все не так серьезно».

Кевин Дюрэнт, который восемь сезонов выступал в составе «Тандер», получив там свой первый и единственный MVP, ушел из команды после провала в финале Западной конференции 2016 года против «Голден Стэйт» («Тандер» упустили преимущество 3-1). В последовавшем межсезонье он присоединился к «Уорриорс».

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3171 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
logoКевин Дюрэнт
logoГолден Стэйт
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
7вчера, 05:41
Кевин Дюрэнт: «Мне плевать на звание лучшего бомбардира в истории. Вы принижаете мое величие, называя меня так»
1610 августа, 11:27
Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»
54 августа, 08:05
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10