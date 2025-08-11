Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»

Форвард «Хьюстона» подколол бывшую команду.

Один из пользователей соцсетей спросил Дюрэнта , что тот будет чувствовать во время поднятия чемпионского баннера «Оклахомы» (церемония состоится в первый день нового сезона на матче «Тандер» – «Рокетс»).

«Наконец-то. Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лооол», – ответил Дюрэнт.

Когда один из фанатов «Оклахомы» отметил, что такая реакция «это слишком низко» для Дюрэнта, форвард ответил: «Боже, да я же просто треплюсь. Все не так серьезно».

Кевин Дюрэнт, который восемь сезонов выступал в составе «Тандер», получив там свой первый и единственный MVP, ушел из команды после провала в финале Западной конференции 2016 года против «Голден Стэйт » («Тандер» упустили преимущество 3-1). В последовавшем межсезонье он присоединился к «Уорриорс».