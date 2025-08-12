Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»

Огастин Рубит вернулся в Еврокубок спустя 8 лет.

Литовский «Литкабелис» подписал краткосрочный контракт с опытным тяжелым форвардом Огастином Рубитом (35 лет, 203 см), который заменит травмированного Фардоса Аймака.

Американец вернется в Еврокубок впервые с 2017 года, когда он играл за «Ульм».

Рубит провел пять сезонов в еврокубках, выступая за «Бамберг», «Олимпиакос», «Жальгирис» и «Баварию», сыграв 143 матча. В составе мюнхенской команды он получил награду MVP Евролиги по итогам января 2023 года и набирал в среднем 10,9 очка, прежде чем травма ахилла прервала его сезон.