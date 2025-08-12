0

Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»

Огастин Рубит вернулся в Еврокубок спустя 8 лет.

Литовский «Литкабелис» подписал краткосрочный контракт с опытным тяжелым форвардом Огастином Рубитом (35 лет, 203 см), который заменит травмированного Фардоса Аймака.

Американец вернется в Еврокубок впервые с 2017 года, когда он играл за «Ульм».

Рубит провел пять сезонов в еврокубках, выступая за «Бамберг», «Олимпиакос», «Жальгирис» и «Баварию», сыграв 143 матча. В составе мюнхенской команды он получил награду MVP Евролиги по итогам января 2023 года и набирал в среднем 10,9 очка, прежде чем травма ахилла прервала его сезон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoЛиткабелис
чемпионат Литвы
переходы
logoЕврокубок
Огастин Рубит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок определил состав групп на сезон-2025/26
4 июля, 18:15Фото
Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса
74 июля, 09:29
Еврокубок. «Трефл Сопот» проиграл «Гран-Канарии», «Венеция» справилась с «Литкабелисом»
4 февраля, 20:59
Главные новости
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
9 минут назад
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
30 минут назад
«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании
45 минут назад
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
1сегодня, 14:57
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
сегодня, 14:39
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
6сегодня, 14:23
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
2сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
4 минуты назад
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
сегодня, 15:26
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
сегодня, 15:03
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27